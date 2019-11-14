تفاصيل شهادة دبلوماسيَّيْن أمام الكونجرس في إجراءات عزل ترامب

المصدر: ا ف ب

استمع الكونغرس الأمريكي لشهادتي دبلوماسيين تحدثا مطولًا، أمس الأربعاء، في أولى الجلسات العلنية منذ بدء الديمقراطيين إجراءات التحقيق لعزل دونالد ترامب.

وفيما يأتي أبرز المحطات لإفادتي وليام تايلور أعلى دبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة في كييف، وجورج كنت أرفع مسؤول في الخارجية الأمريكية متخصص بالشؤون الأوكرانية:

أولوية ترامب في أوكرانيا

وكشف وليام تايلور معلومات جديدة تفيد بأن اتصالًا هاتفيًّا جرى بين ترامب ودبلوماسي آخر بعد يوم واحد من المكالمة التي أجراها في الـ 25 من تموز/يوليو مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال تايلور إن أحد مساعديه كان مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي كان حينذاك في كييف عندما اتصل ترامب ”بالسفير سوندلاند وسأله بشأن التحقيقات“ حول خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وبعد ذلك، سأل مساعد تايلور سوندلاند عن ما يفكر به ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال تايلور إن ”السفير سوندلاند رد بأن الرئيس ترامب مهتم في التحقيقات بشأن بايدن“ التي يمارس (محاميه رودي جولياني) ضغوطًا من أجلها، أكثر مما هو مهتم بالوضع في هذا البلد.

“ شاهد نجم“

وانتقد العديد من البرلمانيين الجمهوريين، الدبلوماسيَّين لأنهما لم يتحدثا يومًا إلى دونالد ترامب واستندا في موقفيهما إلى مصادر غير مباشرة.

وقال جيم جوردان ساخرًا خلال استجوابه وليام تايلور ”في جملة واحدة هناك ستة أشخاص يشاركون في أربعة حوارات“.

وأضاف ”لا يمكن أن أصدق ذلك.. أنت شاهدهم النجم“.

ورد السفير دون أن يفقد هدوءه ”أعتقد أنني قلت بوضوح إنني لم أحضر إلى هذا المكان لاتخاذ موقف لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك“.

القناة ”غير النظامية“

وروى الدبلوماسيان كيف طغت قناة دبلوماسية ”غير نظامية“ تدريجيًّا على القنوات الرسمية في أوكرانيا.

وقال تايلور إن هذه القناة ”غير النظامية“ التي فتحها رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب جاءت ”ضد المصالح الأمريكية في هذا البلد“.

من جهته، صرح جورج كنت أن جولياني سعى إلى ”ما يلطخ سمعة“ جو بايدن الذي يتمتع بفرص كبيرة لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأضاف ”في منتصف آب/أغسطس بدا لي بشكل واضح أن جهوده باتت تسمم“ العلاقات بين كييف وواشنطن.

ابن بايدن

وانضم هانتر بايدن، نجل جو بايدن، إلى مجلس إدارة مجموعة الغاز الأوكرانية ”بوريسما“ عام 2014، وفي الوقت نفسه، كان والده يشارك بصفته نائب رئيس الولايات المتحدة في الجهود الأمريكية لدعم هذا البلد الذي كان يشهد ثورة.

ويتهم دونالد ترامب جو بايدن بأنه طلب إقالة قاضي ادعاء أوكراني لحماية هذه المجموعة من تحقيق في الفساد.

واعترف جورج كنت بأنه أبلغ البيت الأبيض بأن تعيين هانتر بايدن يمكن أن ”يوحي بوجود تضارب في المصالح“.

وأضاف ”لكنني لم أر يومًا أي جهد أمريكي لحماية بوريسما من التحقيق“، مؤكدًا أنه ليس هناك ”أي أساس“ للاتهامات التي أطلقها ترامب.

القتلى الأوكرانيون

وطوال الجلسة، حاول الدبلوماسيان التذكير بأهمية الملف بالنسبة لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة علقت مطلع الصيف، مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لهذا البلد، ثم جرى الإفراج عنها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

ويشتبه بأن ترامب استخدم هذه المساعدة للضغط على كييف.

وقال تايلور إن هذه المساعدة ”أساسية للدفاع عن أوكرانيا“ التي تخوض منذ خمس سنوات نزاعًا مسلحًا ضد روسيا.

وروى الدبلوماسي أنه زار الأسبوع الماضي خط الجبهة حيث كان جندي قتل للتو، ملمحًا بذلك إلى أن حصيلة الخسائر البشرية كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا هذه المساعدة الأمريكية.