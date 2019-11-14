وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستبقي 600 جندي في سوريا‎

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، الخميس، إن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على حوالي 600 عسكري في سوريا، رغم رغبة الرئيس دونالد ترامب في وقف ”الحروب التي لا تنتهي“.

وتابع إسبر، في الطائرة التي أقلته إلى سيول حيث يبدأ الخميس جولة في آسيا: ”نقوم حاليًا بسحب قواتنا من شمال شرق سوريا. سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي هناك“.

وردًا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرًا، حيث كلف ترامب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بحماية حقوق النفط.

وقال إسبر: ”في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد حوالي 600“ جندي.

وكان مسؤول عسكري أمريكي صرح الأسبوع الماضي بأن عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا، بقي مستقرًا تقريبًا ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحًا أن الانسحاب من الشمال مستمر.

وأشار مارك اسبر إلى أن هذا العدد قد يتغير، خصوصًا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عددهم في سوريا.

وتابع أن ”الأمور تتغير. الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلا شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا“. وأضاف ”إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك“.