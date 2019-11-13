ترامب: أكن ”إعجابًا كبيرًا“ لأردوغان وآمل بحل أزمة صواريخ ”أس 400“

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يكن ”إعجابًا كبيرًا“ لنظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يجري زيارة لواشنطن.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، أن ”تركيا، كما يعلم الجميع، حليف كبير في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة“، مشيرًا إلى أنه ”يكن إعجابًا كبيرًا للرئيس“ التركي.

وأشار ترامب إلى أنه عقد ”اجتماعًا رائعًا وإيجابيًا للغاية“ مع أردوغان.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن البلدان من حل خلافاتهما بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ ”إس-400“ الروسية.

وأضاف أنه سعيد بتعاون تركيا في مكافحة الإرهاب.