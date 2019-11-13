ترامب: وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد للغاية

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين بأن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد للغاية. جاء ذلك اثناء استضافته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

كما أشاد ترامب بعلاقة الولايات المتحدة مع أردوغان بينما بدأ الرئيسان اجتماعًا للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي والتي تتراوح من السياسة بشأن سوريا إلى شراء أنقرة منظومة دفاع صاروخي روسية.

ويأتي استقبال ترامب الحار للرئيس التركي وسط غضب في الكونغرس من توغل أنقرة في التاسع من أكتوبر تشرين الأول في سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، شريك واشنطن الرئيسي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ترامب لأردوغان بينما كانا واقفين جنبا إلى جنب في المكتب البيضاوي: ”نحن أصدقاء منذ فترة طويلة، من اليوم الأول تقريبا. يفهم كل منا بلد الآخر…“.

وأضاف ترامب عن أردوغان وزوجته أمينة ”يحظيان باحترام كبير في بلدهما والمنطقة“.

وذكر أنهما سيبحثان شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس 400) واتفاق تجاري بين البلدين يمكن أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى حد الأزمة الشهر الماضي بشأن سوريا، بعدما بدأ أردوغان توغلا عبر الحدود لاستهداف حلفاء أمريكا الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية.

واستبد الغضب بالولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام من شراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع عتاد حلف الأطلسي بما في لك طائرات إف-35 المقاتلة.