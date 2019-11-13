السويد تصدر مذكرة توقيف بحق المدعي القضائي الإيراني السابق

أصدرت محكمة سويدية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق حميد نوري، المدعي العام السابق في القضاء الإيراني؛ بسبب تورطه في ارتكاب جرائم قتل بحق معارضين سياسيين عام 1988.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن ”اعتقال حميد نوري تم يوم السبت الماضي في السويد بسبب وجود وثائق تثبت أنه أحد أعضاء مجموعة تنفيذ الإعدام في سجن جوهردشت غرب العاصمة طهران، التي شكلها مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني“.

وقال كاوه موسوي المحامي والمدعي الخاص في القضية، لإذاعة فردا، اليوم الأربعاء، إنه طلب من المدعي السويدي القبض على حميد نوري لمدة سنة على الأقل لاستكمال الوثائق والتحقيقات.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إيران أعدمت آلاف المعتقلين السياسيين في أواخر الثمانينات، ينتمي الكثير منهم إلى جماعات معارضة وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق، وتنفي إيران وجود سجناء سياسيين أو إعدام أي سجين خلال تلك الفترة.

وذكرت تقارير صحفية أنه ”من المتوقع أن يمثل حميد نوري أمام القضاء السويدي بحلول الحادي عشر من ديسمبر المقبل بشأن ما إذا كان يجب توجيه تهم إليه رسميًا“.

وفي عام 2016، ظهر شريط صوتي قال فيه المرجع الراحل آية الله حسين علي منتظري، نائب الخميني في ذلك الوقت: إن ”عمليات الإعدام كانت أكبر الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية“.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي إن أدنى التقديرات قدرت عدد الأشخاص الذين أُعدموا بنحو 5000.