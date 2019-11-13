إثيوبيا تكمل مشروع ”السرج“ وتقترب من بناء سد النهضة

أعلن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، اليوم الأربعاء عن ”اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي ”الكبير“، مؤكدة أنه ”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله“.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مؤكدًا أن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع.

وأضاف جيرما، أن الانتهاء من هذا المشروع ستكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيس عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيس.

وأوضح أن ”إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها“.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، ستكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها، البالغة 15،760 جيجاوات من السد الرئيس.

وبدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.