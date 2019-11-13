صحيفة حكومية: أنصار الشيرازي وراء الهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلاء

اتهمت صحيفة ”جمهوري إسلامي“ الإيرانية الحكومية، الأربعاء، عناصر من أتباع المرجع الديني الإيراني المعارض ”محمد صادق الشيرازي“ المقيم بمدينة قم وسط إيران، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية العامة في مدينة كربلاء وسط العراق في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقالت الصحيفة إن ”مجموعة اعتقلتها قوات الأمن العراقية في مدينة كربلاء، اعترفت بأنها تابعة للمرجع صادق الشيرازي، وأنها قامت بترديد هتافات ضد إيران، وقامت بالهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلاء“.

لكن الصحيفة أوردت بيانًا لأتباع صادق الشيرازي رفضوا فيه الهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلاء، كما دانوا ما أسموه بـ“الخطاب التحريضي ضد إيران لخلق عداوة بين الشيعة في إيران والمعارضين لسياساتها في العراق خلال مراسم زيارة الأربعين في 19 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي“.

وتعهد بيان لأنصار ومقلدي الشيرازي في كربلاء بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين قاموا بالمشاركة بتظاهرات في المدينة رفعوا خلالها شعارات ضد إيران ومرشدها علي خامنئي وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، في حال شاركوا بتظاهرة ثانية.

ويواجه الشيرازيون مشكلة سياسية في إيران بسبب موقفهم من نظام الحكم، إذ يرفضون ولاية الفقيه ويدعون إلى فصل ”الحوزة العلمية“ والمراجع الدينية عن الدولة أو النظام، وهو ما يخالف فلسفة إيران القائمة على ولاية الفقيه.