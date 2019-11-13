رسائل مسربة تكشف عن اتجاهات عنصرية لمستشار ترامب السياسي

كشفت رسائل مسربة لستيفين ميلر، المستشار السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤول عن تنسيق ملف الهجرة، عن آراء متشددة معادية للإسلام والمهاجرين، مستمدة من أجندة القوميين البيض واليمين المتطرف.

وأفادت رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها مركز ”ساذرن بافرتي لو سنتر“ (منظمة أمريكية غير ربحية تشتهر بالتصدي لسياسات الكراهية) أن ميلر أرسل لموقع ”بريتبارت“ الإخباري اليميني أكثر من 900 رسالة من 4 مارس/آذار 2015 إلى 27 يونيو/حزيران 2016.

وأوضح المركز أن أكثر من 80% من تلك الرسائل تتعلق بموضوعات عن العرق أو الهجرة.

وأشار إلى أن ميلر دعا موقع بريتبارت مرارا في تلك الرسائل إلى نشر موضوعات مناهضة للهجرة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية 2016.

وأوضح أنه لم يعثر في أي من تلك الرسائل على أي أمثلة تشمل عبارات تعاطف أو محايدة عند حديثه عن المهاجرين غير البيض أو المولودين في الخارج.

يشار إلى أن ميلر هو سياسي أمريكي من أقصى اليمين ونشأ في أسرة يهودية ويشغل حاليا منصب مستشار سياسي للرئيس دونالد ترامب.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، يعد ميلر الدافع الرئيسي وراء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب من أجل الحد من الهجرة من سبع دول في 2017.