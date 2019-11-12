”صيانة الدستور الإيراني“ يتهم روحاني بمحاولة التدخل بالانتخابات البرلمانية

اتهم رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، الثلاثاء، الرئيس حسن روحاني بمحاولة التدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير /شباط 2020.

وقال جنتي في بيان صحفي له كونه يشرف على التدقيق في أهلية مرشحي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إن“روحاني يريد خلق أجواء بهدف التدخل في الانتخابات البرلمانية“، مضيفًا أن“التكتيكات والخطوات التي يصدرها البعض عشية الانتخابات البرلمانية ستثير ضوضاء لصرف الناس عن القضايا الرئيسة“.

وقال رجل الدين الإيراني المتشدد إن“الغضب والتعصب ليسا الحل الصحيح لمطالب الناس“.

وأثارت تصريحات حسن روحاني حول كيفية تعامل القضاء مع قضايا الفساد وعدم التعامل مع ”الفساد بمليارات الدولارات“ رد فعل واسع النطاق من المسؤولين والأصوليين.

ودعا الرئيس الإيراني القضاء إلى أن يشرح للناس حول قضايا فساد تورط بها رجل الأعمال المحسوب على المتشددين ”بابك زنجاني“ والذي اختلس نحو ملياري و700 مليون دولار في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وجرى الحكم عليه بالإعدام دون تنفيذه.

كما اتهم مجلس صيانة الدستور والمحافظون في الانتخابات الرئاسية السابقة حكومة حسن روحاني بارتكاب ”انتهاك“ في الانتخابات، لكن مجلس صيانة الدستور أكد صحة الانتخابات التي فاز فيها روحاني ضد منافسه المتشدد إبراهيم رئيسي الذي عيّنه خامنئي رئيسًا للسلطة القضائية.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، قالت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، إن بدء قبول تسجيل أسماء المرشحين للدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ستبدأ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتستمر لمدة أسبوع واحد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير /شباط 2020، تعقبها انتخابات الرئاسة في مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2021، وتبلغ مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعدًا.