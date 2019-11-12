 بعد تصفية بهاء أبوالعطا.. إسرائيل: لم نعد لسياسة الاغتيالات – إرم نيوز‬‎

بعد تصفية بهاء أبوالعطا.. إسرائيل: لم نعد لسياسة الاغتيالات

بعد تصفية بهاء أبوالعطا.. إسرائيل: لم نعد لسياسة الاغتيالات

المصدر: إرم نيوز

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يقرر العودة لسياسة الاغتيالات التي تستهدف القادة الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من تصفية بهاء أبوالعطا، قائد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال، عبر ”تويتر“: ”عملية استهداف بهاء أبوالعطا كانت عملية مباغتة لاستهداف قنبلة موقوتة، ولا تعني العودة إلى سياسة الاغتيالات“.

وادعى أن ”العملية تم تنفيذها استنادًا إلى استخبارات نوعية وقدرات عملياتية عالية تعتبر عملية وقائية محددة لإزالة تهديد فوري في حركة الجهاد الإسلامي“.

وزعم الناطق باسم الاحتلال أن أبوالعطا ”كان بمثابة قنبلة موقوتة وسعى في الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ عمليات مختلفة وفِي مقدمتها إطلاق قذائف صاروخية على منطقة غلاف غزة. عملية الاستهداف كانت مباغتة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين“.

وأكد أدرعي أنه ورغم ذلك فقد قام جيش الاحتلال بتعزيز قواته وهو مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية، مؤكدًا أن تعليمات قيادة الجبهة الداخلية سيتم تحديثها وفق الحاجة.

وكانت إسرائيل اغتالت بهاء أبوالعطا، القائد العسكري البارز في حركة ”الجهاد الإسلامي“، في شمال قطاع غزة، باستهداف منزله صاروخيًا، ما أدى إلى استشهاده وزوجته، بحسب مصادر فلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، فجر الثلاثاء، استشهاد فلسطيني وزوجته في انفجار وقع بمنزلهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، وإغلاق شاطئ بحر القطاع، عقب اغتيال بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في ”سرايا القدس“، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

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