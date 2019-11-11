استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يرون في الاتحاد الأوروبي خصماً لهم

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث، تم الإعلان عن نتائجه ، اليوم الاثنين، أن غالبية الإسرائيليين بنسبة تمثل 53٪ يرون أن على إسرائيل أن تحاول تحسين علاقاتها مع تركيا، بمقابل 32٪ قالوا عكس ذلك.

ورأى المستطلعة آراؤهم أن روسيا هي الدولة الأكثر أهمية لإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تليها ألمانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، مصر.

وقال معهد ”ميتفيم“ الإسرائيلي في استطلاع أجراه بعنوان ”مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية 2019″، أن أغلبية من 71٪ من الإسرائيليين رأت أن السلام مع الأردن كان وما زال مصلحة استراتيجية لإسرائيل، فيما اعتبر 16٪ ان هذا السلام أقل أهمية اليوم عما كان في الماضي.

واعتبر 32٪ من الإسرائيليين أن إسرائيل تنتمي إلى الشرق الأوسط و27٪ قالوا إنها تنتمي إلى أوروبا و21٪ قالوا إنها تنتمي إلى حوض المتوسط و7٪ قالوا إنها لا تنتمي إلى أي من هذه التجمعات فيما قال 13٪ أن لا رأي محددا لهم.

ورأى 68٪ أن التعاون ما بين إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط أمر ممكن، بمقابل 20٪ قالوا إنه غير ممكن.

ورأى 46٪ من الإسرائيليين أن بإمكان إسرائيل توقيع اتفاقات سلام مع دول الخليج، حتى بدون إحداث تقدم في عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، مقابل 32٪ قالوا إن هذا سيكون ممكنا فقط في حال التقدم في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية و22٪ لم يملكوا رأيا محددا.

وقال 32٪ إن حربا إسرائيلية على غزة ممكنة، فيما قال 24٪ إن بالإمكان تجنبها من خلال تعزيز قوة الردع الإسرائيلية و17٪ قالوا إن من الممكن تجنبها من خلال مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية و14٪ قالوا إن من الممكن تجنبها من خلال الوساطة الدولية في حين قال 13٪ إن لا رأي محددا لهم.

ورأى 45٪ من الإسرائيليين، في الاتحاد الأوروبي ”خصما“ لإسرائيل، مقابل 27 ٪ قالوا إنه صديق، و 28٪ لم يملكوا رأيا محدداً.