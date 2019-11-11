 روحاني: 7 ملايين أسرة إيرانية تعيش ظروفًا غير ملائمة

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بوجود 7 ملايين أسرة إيرانية تعيش في ظروف غير ملائمة؛ ما يكشف عن تعاظم سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية جراء العقوبات الأمريكية والفساد.

وقال روحاني في كلمة له بمدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد، اليوم الاثنين، إن ”هناك 7 ملايين أسرة في البلاد يعيشون في ظروف معيشية غير ملائمة“، متعهدًا في الوقت ذاته، ”بتقديم مساعدات للأسر المحتاجة الشهر المقبل“.

وفي الـ 30 من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، قال محسن مسعوديان راد المدير العام لمنظمة الإمام الخميني للإغاثة، إن ”تزايد الفقر في البلاد وصل إلى أبعاد مقلقة“، موضحًا أن ”الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد، وصلت إلى أبعاد خطيرة“.

كان مركز أبحاث البرلمان الإيراني نشر في مايو/أيار الماضي، تقريرًا جاء فيه أن ”نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 23 و40% وأن نسبة 16% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بسبب الاتفاق النووي، تسببت في زيادة البطالة وتكاليف المعيشة في البلاد“.