محتجون ملثمون في العاصمة البوليفية يحتلون سفارة فنزويلا

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قالت وسائل إعلام رسمية، إن محتجين ملثمين في العاصمة البوليفية يحتلون سفارة فنزويلا. يأتي ذلك عقب تعليق رسمي أصدره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أدان فيه ما أسماه ”الانقلاب“ على حليفه اليساري إيفو موراليس بعد أن قال الرئيس البوليفي إنه سيستقيل عقب دعوات من جيش بلاده للتنحي. وتخلى حلفاء موراليس في بوليفيا عنه بعد احتجاجات مستمرة…