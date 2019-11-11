ترامب: تسليم ليفنسون‎ لأمريكا سيكون خطوة ”إيجابية للغاية“ من إيران

قال الرئيس الأمريكي، الأحد، إن إيران إذا قامت بتسليم المختطف السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ليفنسون، للولايات المتحدة، و الذي كان مفقودًا في إيران منذ 12 عامًا ، فسيكون ذلك خطوة إيجابية للغاية.

وأضاف ترامب في تغريدة له على تويتر، ”في الوقت نفسه ، بناءً على المعلومات التي لدينا فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم… وهذا خطوة سيئة للغاية“.

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019

وتأتي تغريدة ترامب بعد تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، قالت فيه إنه لم يعرف بعد مكان الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون، المفقود منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية في العام 2007، ونفت تقريرًا عن أن طهران رفعت دعوى جنائية ضده.

واختفى ليفنسون أثناء رحلة للجزيرة الواقعة في الخليج. ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارًا أي معرفة باختفائه أو بمكانه.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: ”هناك دعوى قضائية بشأن ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودًا… الأمر يستند لاعتبارات إنسانية“.

وفي عام 2016 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم يعتقدون أن ليفنسون توفي أثناء احتجازه.

لكن في كانون الثاني/ يناير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ ”ذلك غير دقيق“، ودعا إيران إلى تحديد مكانه وإعادته إلى بلاده.