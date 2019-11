ترامب: تسليم ليفنسون‎ لأمريكا سيكون خطوة ”إيجابية للغاية“ من إيران

قال الرئيس الأمريكي، الأحد، إن إيران إذا قامت بتسليم المختطف السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ليفنسون، للولايات المتحدة، و الذي كان مفقودًا في إيران منذ 12 عامًا ، فسيكون ذلك خطوة إيجابية للغاية.

وأضاف ترامب في تغريدة له على تويتر، ”في الوقت نفسه ، بناءً على المعلومات التي لدينا فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم… وهذا خطوة سيئة للغاية“.

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP!

