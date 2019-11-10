الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن استقالته

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس إنه سيستقيل بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

ويأتي ذلك بعد أن طالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان، اليوم الأحد، الرئيس إيفو موراليس بالاستقالة ”من أجل صالح بوليفيا“، على وقع موجة احتجاجات على إعادة انتخابه مستمرة منذ 3 أسابيع.

وصرح قائد الجيش للصحافيين:“بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتر، نطلب من الرئيس التخلي عن ولايته الرئاسية بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا“.

وكان العديد من قادة المعارضة البوليفية دعوا موراليس إلى الاستقالة رغم إعلانه أنه سيُجري انتخابات جديدة ولكن من دون تحديد موعد لها.