إيران: علاقاتنا مع دول الجوار جيدة والتواجد العسكري الأمريكي سبب التوتر بالمنطقة 

قال قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، قاسم رضائي، إن بلاده تتمتع بعلاقات وصفها بالجيدة للغاية مع دول الجوار ومنطقة الخليج، معتبرًا أن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة تسبب باضطراب الوضع الأمني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، اليوم الأحد، عن رضائي قوله ”إن تواجد الأسطول الحربي الأمريكي في مياه الخليج أدى إلى اضطراب الوضع الأمني للتجار والصيادين ودول المنطقة“.

وأضاف: ”إن شعوب شمال وجنوب منطقة الخليج تتمتع بعلاقات جيدة للغاية منذ قديم الأزل، بينما تسبب تواجد الأسطول الأمريكي في مياه الخليج في اضطراب أمن المنطقة.. لماذا لا تتدخل الأمم المتحدة كمدافع عن حقوق الشعوب في هذا الموضوع؟“.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها.