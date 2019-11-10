تركيا.. استقالة عضو بارز من حزب العدالة والتنمية

أعلن اثنان من قياديي حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا، استقالتيهما، في موجة جديدة من التصدع في الحزب، والذي أعقب الانتخابات البلدية الأخيرة وما رافقها من ممارسات في دائرة القيادة الضيقة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصف المحامي عيسى مسيح شاهين، محافظ ولاية كاديكوي السابق، بعد استقالته، حزب العدالة والتنمية، بأنه ”انحرف عن المبادئ التي تأسس عليها وأصبحت قيادته مناطة بحلقة صغيرة مغلقة جعلت الإصلاح والتغيير أمرًا متعذرًا.“

وأشار شاهين في تغريدة استقالته إلى أن ”اعتراضه ليس موجهًّا لزملائه في حزب العدالة والتنمية وإنما للقيادة غير المخلصة“، على حد تعبيره.

وكان فخري أسطة المعروف بقربه من الرئيس رجب طيب أردوغان، قد قدم استقالته أيضًا، الجمعة الماضية.

وكان الحزب الحاكم في تركيا شهد سلسلة من الانشقاقات على مستوى القيادة، أبرزهم رئيس الوزراء السابق داوود أوغلو ونائب رئيس الحكومة السابق علي بابا جان، اللذان اعترضا على نهج القيادة الذي يتولاه أردوغان حيث انتهى في الانتخابات الأخيرة إلى فشل يستدعي المراجعة وتصحيح المسيرة.