كوريا الجنوبية: أمريكا تطلب من كوريا الشمالية ”بإصرار شديد“ العودة للمحادثات‎

قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تحاول ”بإصرار شديد“ إقناع كوريا الشمالية بالعودة للمفاوضات مع اقتراب مهلة حددتها بيونغيانغ لواشنطن لإبداء المرونة من الانتهاء بنهاية العام.

وقال تشونغ يوي يونغ -مستشار الأمن القومي- للصحفيين إن بلاده تأخذ المهلة التي حددتها كوريا الشمالية على محمل الجد على الرغم من جمود في جهود تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأمهل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أبريل/ نيسان، الولايات المتحدة حتى نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة، وحذر مسؤولون في كوريا الشمالية الولايات المتحدة من مغبة تجاهل تلك المهلة.