استطلاع: حزب العمال يقلص الفارق مع المحافظين قبل انتخابات بريطانيا

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أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لحساب صحيفة الأوبزرفر أن حزب العمال المعارض في بريطانيا ضيق الفارق مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأربع نقاط مئوية. وطبقا للاستطلاع حصل حزب المحافظين على 41 في المئة بتراجع واحد في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع وفي المقابل كسب حزب العمال ثلاث نقاط…