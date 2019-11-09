استطلاع: حزب العمال يقلص الفارق مع المحافظين قبل انتخابات بريطانيا

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لحساب صحيفة الأوبزرفر أن حزب العمال المعارض في بريطانيا ضيق الفارق مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأربع نقاط مئوية.
وطبقا للاستطلاع حصل حزب المحافظين على 41 في المئة بتراجع واحد في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع وفي المقابل كسب حزب العمال ثلاث نقاط مئوية ليحصل على 29 في المئة. وتراجعت نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يحتل المركز الثالث، إلى 15 في المئة.
وأُجري الاستطلاع، الذي شمل 2001 من البالغين البريطانيين، بين يومي 6 و 8 نوفمبر تشرين الثاني قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر كانون الأول.