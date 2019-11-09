ليبرمان يعلن رفضه فكرة إجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل

أعلن زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“، أفيغدور ليبرمان، السبت، رفضه لفكرة إجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل، وعزمه دعم الطرف صاحب القرار الصحيح.

وقال ليبرمان في تصريح للقناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إنه ”سيدعم الجانب الذي يتخذ القرار الصحيح“، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب ”أزرق -أبيض“ المكلف بتشكيل الحكومة بيني غانتس.

وأضاف: ”على نتنياهو أنّ يتخلص من الكتلة الحريدية (الدينية) الأرثوذكسية، وعلى غانتس أن يقبل بخطة الرئيس رؤوفين ريفلين“ (تقاسم السلطة بين غانتس ونتنياهو).

وقال ليبرمان: ”التحدي الحقيقي هو كيف يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكيف نجنب إسرائيل معركة انتخابية ثالثة“.

ويرى زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ بأن ”نتنياهو وغانتس مسؤولان أمام الجميع، كما أنهما يريدان الأفضل لدولة إسرائيل“.

ولم يعلق كل من نتنياهو وغانتس على تصريحات غانتس، لكن مصادر في حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، أفادت للقناة (12) بأن الأخير لا يمكن أن يتخلى عن الأحزاب الدينية.

وحصل ليبرمان في الانتخابات الأخيرة، التي انعقدت في سبتمبر/أيلول الماضي، على 8 مقاعد يمكن أن ترجح كفة أي من الطرفين (نتنياهو وغانتس).