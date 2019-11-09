إسرائيل تغلق بوابة الدخول إلى منطقة ”الباقورة“ الأردنية

أغلق الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بوابة دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الزراعية في منطقة ”الباقورة“ الأردنية، بحسب قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وذكرت القناة الـ13 (خاصة) أن الإغلاق تمّ بعد أن قرر الأردن استعادة تلك الأراضي بداية من الأحد.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن السلطات الأردنية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، بأنه بدءًا من الأحد سيتم منع الإسرائيليين من دخول منطقتي ”الباقورة“ و“الغمر“ الأردنيتين.

وقالت مصادر إسرائيلية، الخميس الماضي، إن عمان أبلغت تل أبيب رسميًا رفض المملكة تجديد تأجير المنطقتين لإسرائيلمدة 25 عامًا إضافية.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، السبت، أن الأردن سيبقي على جيوب (تجمعات زراعية) في ”الغمر“ مؤجرة حتى انتهاء الموسم الزراعي الحالي، لصالح مزارعين إسرائيليين، على أن تتم استعادتها لاحقًا.

وأضافت القناة الـ13 أنه لن تكون في المستقبل اتفاقات بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية بشأن ”الباقورة“ و“الغمر“، وفي حال وجدت فستكون بين شركات خاصة أو مزارعين أردنيين وإسرائيليين.

وتقع ”الباقورة“ شمال الأردن، بينما توجد ”الغمر“ جنوب المملكة، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي ”وادي عربة“ (صحراء أردنية محاذية لفلسطين).

وانتهت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية ”وادي عربة“ للسلام، التي وقعها البلدان عام 1994.

وينص الملحقان على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

وعادت منطقتا ”الباقورة“ و“الغمر“ إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.