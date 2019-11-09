إيران تعلق على بدء التحالف البحري عمله في مياه الخليج

علّقت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت على بدء التحالف البحري عمله في مياه الخليج بقيادة واشنطن، وبمشاركة ست دول أخرى.

قال المتحدث باسمها عباس موسوي، إن تشكيل تحالف أمريكي في الخليج ”سيؤدي إلى فوضى وانعدام للأمن في مختلف العالم“.

وقال موسوي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، إن ”أمريكا مجبرة على التخفي خلف الدول الأخرى للترويج بأن أهدافها ومآربها تتسم بالمشروعية“، مضيفًا أن ”هذه السياسة تدل على افتقار أمريكا للمشروعية الدولية“.

ودعا موسوي، الدول الإقليمية إلى ”المضي قدمًَا وانطلاقًا من طاقاتها وبالتعاون مع جيرانها، نحو ترسيخ أمن مستدام وشامل على صعيد المنطقة“، مشيرًا إلى أن ”إيران ستواصل إجراءاتها بكل قوة حفاظًا على مصالحها الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تأمين حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة“.

ودفعت الاستفزازات والمضايقات التي تقوم بها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية، لا سيما بمضيق هرمز للسفن التجارية والملاحة البحرية، إلى تشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة تلك الاستفزازات.