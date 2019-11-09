الرئيس البرازيلي يطلق تصريحات ”مهينة“ بحق الزعيم المعارض ”لولا“

أطلق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، تصريحات مناهضة لزعيم اليسار الشهير لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وهو الرئيس الأسبق الذي خرج من السجن مساء الجمعة.

وفي أول تعليق له على الإفراج عن ”لولا“، الذي أدان الحكومة البرازيلية الحالية فور خروجه من السجن، قال بولسونارو عبر تويتر: إنّ لولا ”حر موقتًا، ولكنه مدان“، في إشارة إلى عقوبة السجن في حق لولا على خلفية قضية فساد.

وحكم على لولا في قضية فساد، ولكنّه خرج الجمعة من السجن بعد قضائه 19 شهرًا داخله، وذلك بفضل قرار صدر عن المحكمة العليا شمل 5 آلاف سجين.

وتعهد ”لولا“ فور خروجه من السجن ”بمواصلة النضال من أجل البرازيليين“. وقال: إنّ ”الشعب يفترسه الجوع والبطالة ويعمل لدى (شركة سيارات الأجرة) أوبر أو في توصيل البيتزا“.

ويتوقع أن يصل الزعيم التاريخي لليسار البرازيلي، السبت، إلى معقله قرب ساوباولو (جنوب-شرق).