إيران:“الطاقة الذرية“ تفحص عينة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكشفون، غدًا الأحد، عن عينة تخصيب اليورانيوم في منشأة ”فوردو“ النووية الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وقال بهروزي كمالوندي، خلال مؤتمر صحفي عقده في منشأة فوردو، إنه“تم اتخاذ الخطوة الرابعة بإيعاز من رئيس الجمهورية حسن روحاني، حيث تم ضخ الغاز في 1044 جهازًا للطرد المركزي في منشاة فوردو“.

وجدد التأكيد على أن“اتخاذ هذه الخطوة جاء بعد رفض الدول الأوروبية الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي“، مبينًا أنه ”تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ عينات من إنتاج أجهزة الطرد المركزي، وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل، ومن المقرر أن يأتي مفتشو الوكالة إلى هنا لمشاهدة العينة وإخضاعها لفحص التحقق من المصداقية، وإدراج ذلك في تقرير الوكالة“.

وأضاف كمالوندي:“لقد كان من المقرر ألا تكون هنالك في منشأة فوردو مواد نووية، وألا يتم التخصيب لفترة 15 عامًا من بدء تنفيذ الاتفاق النووي، إلا أنه تم البدء بهذا الأمر قبل أيام عبر نقل مستودع من منشأة الشهيد أحمدي روشن إلى منشأة فوردو يحوي نحو طنين من غاز ”UF6.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن“بلاده لا تزال مستعدة لمناقشة أو التفاوض بشأن مصير الاتفاق النووي“، مؤكدًا أن ”إيران لا تزال تبقي باب الحوار مفتوحًا على الرغم من اتخاذ الخطوات لتقليل التزامها“.

ومن بين الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا الدولة الأكثر نشاطًا في التوسط ،وتحقيق حل حتى تعود طهران إلى الامتثال للاتفاقية الموقعة في العام 2015 بين إيران و6 قوى كبرى، التي انسحبت منها الولايات المتحدة العام الماضي من جانب واحد.

وبدأت السلطات الإيرانية في شهر أيار/مايو الماضي في تقليل الامتثال لالتزاماتها النووية للضغط على الدول الأخرى الموقعة: روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، خاصة الأوروبيين، لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق.