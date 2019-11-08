البوسنة تستدعي سفير فرنسا بعد وصف ماكرون لها بأنها ”قنبلة موقوتة“

استدعت الرئاسة البوسنية السفير الفرنسي، اليوم الجمعة، للاحتجاج على تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف فيه البوسنة بأنها ”قنبلة موقوتة“ بسبب المقاتلين الإسلاميين العائدين إليها.

وقال ماكرون أثناء تعليقه على رفض فرنسا دعم بدء مفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بشأن الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، إن أحد بواعث القلق الرئيسة لدى الاتحاد الأوروبي هو البوسنة.

وأضاف خلال مقابلة مع مجلة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية نُشرت، أمس الخميس:“إذا كنتم قلقين بشأن هذه المنطقة، فإن القضية الأولى ليست مقدونيا الشمالية ولا ألبانيا، إنها البوسنة والهرسك، القنبلة الموقوتة التي بدأت العد التنازلي بجوار كرواتيا، والتي تواجه مشكلة الجهاديين العائدين“.

وقالت الرئاسة البوسنية في بيان، إن زيليكو كومسيتش، الكرواتي الذي يرأس حاليًا الرئاسة البوسنية، استدعى السفير جيوم روسون وأطلعه على أعداد المقاتلين الأجانب، وجهود البوسنة لمكافحة الإرهاب.

ودعا أيضًا ماكرون إلى زيارة البوسنة.

وأثارت تعليقات ماكرون ردود فعل غاضبة بين المسلمين الذين يشكلون نصف السكان.

وتقول المخابرات البوسنية إن 250 بالغًا، و80 طفلًا من البوسنة، أو من بين مهاجري البوسنة غادروا إلى سوريا والعراق في الفترة من 2012 حتى 2016، حيث وُلد 150 طفلًا.

وبقي نحو 100 بالغ بينهم 49 امرأة هناك، بينما قتل أو توفي 88 على الأقل. وعاد نحو 55 في حين رجع آخرون إلى بيوتهم في الخارج.