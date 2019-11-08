زعيمة كردية تدعو أوروبا للحزم مع تركيا أو مواجهة مقاتلي داعش

قالت زعيمة كردية كبيرة، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواجه موجة من مقاتلي تنظيم داعش العائدين من سوريا بعد أن صقلتهم المعارك ما لم يعتمد سياسة الحزم مع تركيا بأن يوقف -من بين إجراءات أخرى- أي محادثات انضمام للاتحاد أو محادثات تجارية مع أنقرة.

ومهّد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الطريق أمام هجوم تركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي وقفت في الخطوط الأمامية من جبهة القتال مع داعش.

وفاجأ تحرك ترامب كلًا من: بريطانيا، وفرنسا، واعتبره الأكراد خيانة لهم بعد أن خسروا آلاف المقاتلين في المعركة مع مسلحي داعش في واحدة من أدمى فصول الحرب السورية المستمرة منذ 8 سنوات ونصف.

وقالت إلهام أحمد السياسية الكردية البارزة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية خلال مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر حزمًا مع تركيا وإلا واجه قريبًا موجة من متشددي داعش الذين يصلون إلى أوروبا.

وتابعت:“الخطر كبير للغاية بسبب الطريقة العشوائية التي انسحبت بها الولايات المتحدة، وهذا سمح للكثيرين من أفراد داعش بالهرب وسيعودون إلى دولهم لمواصلة أنشطتهم المسلحة، وهذا يمثل تهديدًا كبيرًا لبريطانيا وأوروبا عمومًا“.

ودعت إلهام أحمد أوروبا إلى إرسال ألفي جندي لتأمين الحدود السورية التركية، ومنع مقاتلي داعش من عبورها، ووقف جميع مبيعات الأسلحة لتركيا.

وقالت:“شعبنا يُقتل بأسلحة أوروبية، وتركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ليست تركيا نفسها التي تعتقد أنك تعرفها، إنها الآن دولة إسلامية أصولية، وأنتم في أوروبا يجب أن تعوا ذلك“.

وأضافت:“الاتحاد الأوروبي يجب أن يُوقف محادثات انضمامها إليه، وأن يلغي أي اتفاقات تجارية معها، وتركيا بحاجة للشعور بالخوف وهي ليست كذلك الآن“.