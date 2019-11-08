أردوغان يتوقع أن تمتد الاحتجاجات العراقية إلى إيران

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تمتد الاحتجاجات المتواصلة في العراق منذ أربعين يومًا إلى إيران.

وقال الرئيس التركي إن الاحتجاجات العراقية يقف خلفها ”أولئك الذين أرادوا تقسيم العالم الإسلامي“، دون أن يوضح الجهة التي يقصد.

وأضاف أردوغان في حديث للصحفيين على هامش زيارته للمجر: ”لدينا تكهنات بشأن من يقف وراء هذه الاحتجاجات في العراق، ونتوقع أيضًا أنها قد تمتد إلى إيران“.

من جهة أخرى، كرر أردوغان انتقاده لموقف إيران من عملية بلاده العسكرية في شمال سوريا، معتبرًا أن موقف طهران ”أساء“ لبلاده.

وتابع أردوغان: ”الأجندة هي تقسيم العالم الإسلامي وسنقف ضد بعضنا البعض.. لقد اتخذ العراق مواقف ضدنا، وحتى إيران لديها مواقف سلبية ضدنا“.