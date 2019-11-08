نتنياهو يعين ”نفتالي بينيت“ وزيرًا للدفاع في الحكومة الإسرائيلية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الجمعة، تعيين زعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينيت، في منصب وزير الدفاع، بعد أن تخلى نتنياهو عن المنصب الذي شغله بعد استقالة أفيغدور ليبرمان.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن ”زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت، وافق على اقتراح نتنياهو بالانضمام للحكومة الحالية، وتعيينه في منصب وزير الدفاع“.

وأشارت القناة، إلى أنه خلال الاجتماع المقبل للحكومة الإسرائيلية، سيتم اعتماد ”بينيت“ وزيرًا للدفاع، بينما أثار قرار التعيين جملة من التساؤلات حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي يجري زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس جهودًا لتشكيلها.

وكان زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، قد استقال من منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، ما أدى إلى ارتباك في حكومة نتنياهو، ودفعه لحل الكنيست وإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، لكن هذه الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة إسرائيلية ودخلت إسرائيل في انتخابات جديدة قبل شهرين.

ويجري غانتس، محاولات حثيثة لمحاولة تشكيل حكومة إسرائيلية وعدم دفع إسرائيل لانتخابات ثالثة، والتي بات الوصول إليها أقرب من أي وقت مضى، في ظل تعنت الأحزاب الإسرائيلية على مواقفها.