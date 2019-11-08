هجوم غير مسبوق لبومبيو ضد روسيا والصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة في هجوم غير مسبوق، إن روسيا تقتل معارضيها السياسيين وإن أساليب الصين ”مشابهة بشكل مروع“ للأساليب التي كانت متبعة في ألمانيا الشرقية السابقة، ووصف الدول الحرة بأنها ”في صراع قيم“ مع الدول التي تقيد الحريات.

وفي كلمة في برلين حول الدروس المستفادة من سقوط حائط برلين عام 1989، قال بومبيو ”الغرب.. كلنا.. ضللنا الطريق في سكرة تلك اللحظة الجليلة“.

وأوضح قائلًا: ”اعتقدنا أن بإمكاننا تحويل مواردنا بعيدًا عن التحالفات وعن جيوشنا. لقد كنا مخطئين.. اليوم.. روسيا، تحت قيادة ضابط سابق في المخابرات السوفيتية كان متمركزًا في دريسدن، تغزو جيرانها وتقتل المعارضين السياسيين“.

وأضاف رأس الدبلوماسية الأمريكية: ”في الصين، يصوغ الحزب الشيوعي الصيني رؤية جديدة للسلطوية“.

ومضى قائلًا: ”دعونا نقف متحدين“ مختتمًا بالقول: ”لنقف معا كحلفاء“.