السلطات التركية تعتقل رئيسة بلدية مؤيدة للأكراد

المصدر: ا ف ب

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، رئيسة بلدية تنتمي إلى أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد؛ بتهمة الانتماء ”لمنظمة إرهابية“، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

واعتقلت عظيمة يجان رئيسة بلدية إيبيكيولو بمحافظة فان جنوب شرق تركيا، مع نائبها، ووجهت لها تهمة ”الدعاية الإرهابية“.

ويجان عضو في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر الأحزاب في تركيا.

وتشن الحكومة حملة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي منذُ أشهر؛ بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردًا ضد أنقرة منذُ عام 1984.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أقيل 3 رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم؛ بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، في حين اعتُقل 3 رؤساء بلديات آخرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر بتهم مشابهة.