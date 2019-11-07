بولتون يرفض الحضور‎ للكونغرس ومساعدة نائب ترامب تدلي بشهادتها في تحقيق المساءلة

عقدت لجان بالكونغرس الأمريكي تباشر تحقيقًا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب أول اجتماع مع مستشارة مايك بنس نائب الرئيس، اليوم الخميس، لكن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لم يستجب لطلب الحضور.

وأدلت جنيفر وليامز مستشارة بنس لشؤون أوروبا وروسيا بشهادتها في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب، عقب تلقيها طلب استدعاء.

ويسعى النواب لمعرفة مدى اطلاع بنس على مساعي ترامب وأعضاء من دائرته المقربة لحمل أوكرانيا على التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق وابنه هانتر، وكذلك التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

واستدعي بولتون، الذي أقاله ترامب في سبتمبر/أيلول، للمثول أمام اللجان اليوم الخميس، لكنه تخلف عن الحضور وقال المحامي الخاص به إنه لن يدلي بشهادته طوعًا. ولم يرد مكتب بولتون ولا المحامي على طلب للتعليق.