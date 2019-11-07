وكالة الطاقة الذرية: إيران نقلت غاز اليورانيوم إلى موقع فوردو

أعلنت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إيران نقلت أسطوانة غاز سادس فلوريد اليورانيوم إلى موقع فوردو، وأوصلتها بأجهزة طرد مركزي، في انتهاك للاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لم تذكر شيئًا بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن الوكالة ”تحققت أمس الأربعاء من أن الأسطوانة تم توصيلها بسلسلتين من أجهزة الطرد المركزي لعملية التخميل (النشاط التحضيري الذي يسبق التخصيب)“.

وقال تقرير آخر أكثر تفصيلًا أرسلته الوكالة للدول الأعضاء وأطلعت عليه رويترز إن أربع سلاسل أجهزة طرد مركزي أخرى في فوردو، حيث يحظر التخصيب والمواد النووية بموجب الاتفاق ”بقيت دون تغيير“.