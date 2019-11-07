نتنياهو: إيران تكذب ولن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إيران تخفي تفاصيل برنامجها النووي، مشددًا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي.

وقال نتنياهو في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”إيران تواصل أكاذيبها وتواصل إخفاء برنامجها النووي، كما أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم المحظور الذي يهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية“.

وأضاف: ”أدعو المجتمع الدولي للاستيقاظ والانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن يشدد أكثر الضغوط على إيران؛ لأنها تشكل خطرًا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، وإنما على العالم أجمع“.

وتابع: ”ناشدتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فحص تورقوزآباد، والوكالة أرسلت فعلًا مفتشين إلى هذا المكان، وهذا الصباح عقدت جلسة خاصة جزمت فيها بأن إيران قد كذبت حول برنامجها النووي.. أرحب بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ذلك جيدًا، على الأقل اليوم، وفي أي حال من الأحوال إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت الظروف“.