أردوغان يهدد الأوروبيين مجددًا بورقة اللاجئين السوريين

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده سيكون عليها أن تفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن تركيا لا يمكنها تحمل ذلك العبء بمفردها.

وتستهدف تركيا إقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا، حيث تقول إنه يمكن توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري فور إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وكررت أنقرة دعوتها الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في استضافة أكثر من 3.5 مليون لاجئ.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست: ”سواء حصلنا على دعم أم لا فسنواصل مساعدة الضيوف. لكن إذا لم ينجح ذلك فسيتعين علينا فتح الأبواب“.