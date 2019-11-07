بريطانيا تخفض مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه سفنها في مضيق هرمز‎

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خفضت بريطانيا مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه السفن الرافعة لعلمها في مضيق هرمز اليوم الخميس، بعد ما يربو على شهر من إفراج إيران عن ناقلة نفط بريطانية. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية ”ستتمكن السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة قريبًا من عبور مضيق هرمز دون مرافقة لصيقة من البحرية الملكية، وذلك بعد انخفاض مخاطر احتجاز…