حزب إيطالي يعارض التعامل الحصري مع حكومة الوفاق الليبية

انتقد نواب إيطاليون من حزب ”إخوة إيطاليا“ Fratelli d’Italia النهج السياسي الذي تتبعه الحكومات الإيطالية المتعاقبة بقيادة الحزب الديمقراطي منذ العام 2013، حول التعامل الحصري مع حكومة الوفاق الليبية، ليستمر نفس النهج لحكومة جوزيبي كونتي.

وأرجع الحزب الإيطالي سبب هذه الأخطاء إلى أن هذه الحكومات قررت التعاون الحصري مع حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، مما أدى بدوره تقريبًا لإلغاء العلاقات مع الحكومة الليبية المؤقتة وفق تصريحهم.

وجاء ذلك خلال تصريحات رئيس وفد البرلمانيين الإيطاليين عن حزب ”إخوة إيطاليا“، إناتسيو لاروسا، والذي نقلته، اليوم، وكالة ”نوفا“ الإيطالية، بعد لقاء الوفد مع ممثلين عن الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وأشاد الحزب الإيطالي بدور الحكومة الليبية المؤقتة في السيطرة بجدية على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن ذلك من الأولويات الرئيسة في إيطاليا، بالإضافة إلى مكافحة ومحاربة الإرهاب، حيث يعد ذلك حماية للمصالح الإستراتيجية الإيطالية، وكذلك الشركات الإيطالية التي تستثمر في ليبيا وفي مقدمتها شركة ”إيني“.

يذكر أن وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة أصدرت بيانًا بعد جولة وزير الخارجية الحويج، أكدت فيه أن الأخير بحث خلال لقاءاته في أوروبا تطورات الأوضاع وحقيقة الأزمة الليبية، وقدم شرحًا وافيًا عن شرعية العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن الحويج أوضح للأوروبيين رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس، وأن هذه العملية العسكرية ستكون الأخيرة، مضيفًا أن الليبيين سيقررون مصيرهم بأنفسهم نحو دولة ديمقراطية ذات سيادة.