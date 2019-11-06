صحيفة: ترامب رفض طلب نتنياهو إعادة المساعدات للفلسطينيين.. ويرد: ”ليدفع هو“

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض طلبًا إسرائيليًا بإعادة الأموال التي كان يدفعها لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن ”ترامب رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجديد المساعدات الأمريكية لقوات السلطة الفلسطينية“، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى من وراء طلبها هذا ”زيادة قدرة السلطة على ضبط الأوضاع في الضفة الغربية“.

وأضافت القناة أن ”مسؤولين أمريكيين أكدوا أن ترامب أخبرهم أنه إذا كان الأمر مهمًا لنتنياهو فليدفع هو هذه الأموال“.

وأشارت القناة، إلى أن الأموال التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تقدر بـ12 مليون دولار سنويًا، وقد تم قطعها عن السلطة الفلسطينية للضغط عليها، لقبول المفاوضات مع إسرائيل.

ولفتت القناة، إلى أنه على مدار العامين الماضيين، كانت إدارة ترامب تخفض تدريجيًا المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، بتحريض من رئيس الوزراء نتنياهو نفسه.

وقالت القناة: ”شجعت إسرائيل إدارة ترامب على قطع المساعدات عن وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأونروا، وخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية، وذلك أثر على الوضع الأمني في الضفة الغربية.