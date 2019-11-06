واشنطن تطلب تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية

طالب ممثل الولايات المتحدة خلال جلسة استماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء، بتسليم شخصيات قيادية في زمن حكم معمر القذافي منهم سيف الإسلام القذافي ليقدموا للمحاكمة.

وقال ممثل واشنطن خلال الجلسة: ”من المؤسف أن الصادر بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء الدولي في ليبيا لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب على جرائمهم في البلاد التي أنهكها الصراع، وأهمهم سيف الإسلام القذافي“.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة في تعقيبه: ”إن سيف الإسلام القذافي، وعبدالله السنوسي، ومحمود الورفلي وغيرهم، وهم من أهم مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي في الحقبة المنصرمة، ينبغي أن يواجهوا المحاكمة المطلوبة على جرائمهم“.

من جانبها، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في ليبيا.

وقالت بنسودا: ”يساورني بالغ القلق بشأن تصاعد أعمال العنف بليبيا في سياق النزاع الذي اندلع مجددًا، والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني“.

وأضافت: ”بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ”أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احترامًا كاملًا“.

كما حثت بنسودا جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، لا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم.

وقالت ممثلة فرنسا، خلال جلسة استماع لتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: ”إن دور المحكمة الجنائية أساسي لكسر دوامة العنف والإفلات من العقاب، نؤكد دعمنا لقرار التوقيف الصادر بحق متهمين ومشتبه بهم في ليبيا”.

وأضافت ممثلة فرنسا: ”نعبر عن قلقنا على اختطاف واحتجاز النائبة البرلمانية سرقيوة ونريد التعرف على مكان احتجازها“.

وأكدت أن فرنسا تريد الوصول إلى قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا للتمهيد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتحقيق الديمقراطية في ليبيا.

كما عبر ممثل بلجيكا عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة الدولية بحق مرتكبي جرائم في ليبيا.

وأضاف ممثل بلجيكا، خلال كلمته تعليقًا على التقرير: ”لا يمكن لمجلس الأمن أن يكون مكتوف الأيدي في الجرائم التي تحدث في ليبيا… مكتب المدعية العامة حصل على معلومات حول الصادر بحقهم مذكرات توقيف وأماكن وجودهم في ليبيا ومصر“.

وشدد مندوب بلجيكا على أنه لا بد للدول من المساعدة في القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وأنه يمكن لمجلس الأمن أن يصدر لائحة إدراج بالشخصيات الصادرة بحقهم مذكرات توقيف في ليبيا.