السويد تعلن اعتقال مواطن لها من أصل عراقي بتهمة التجسس لإيران

كشف النائب العام في دولة السويد عن اعتقال مواطن من أصل عراقي بتهمة التجسس لصالح إيران، وذلك عن طريق جمعه معلومات عن نشطاء عرب إيرانيين معارضين مقيمين في السويد.

وأفادت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، يوم الأربعاء، بأن النائب العام السويدي هانس يورغن هنستروم أكد أن مواطنًا سويديًا من أصل عراقي (36 عامًا) متهم بتتبع معلومات حول نشطاء عرب إيرانيين ضمن تغطيته فعاليات جريدة عربية.

وأضاف التقرير أن المتهم، الذي لم تكشف النيابة السويدية هويته بعد، تمكن من التقاط صور وتسجيل فيديوهات خاصة بنشطاء معارضين للنظام الإيراني خلال حضورهم جلسات في السويد وهولندا وبلجيكا، حيث قام بهذه الأنشطة على مدار أربع سنوات، الأمر الذي نفاه المتهم.

وأعاد التقرير التذكير بتوجيه الحكومة الهولندية الاتهام لنظام طهران بالتورط في قضية اغتيال الناشط أحمد مولى أبو ناهض الشهير بـ ”أحمد نيسي“، مؤسس حركة النضال العربي لتحرير الأهواز.