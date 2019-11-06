 استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون – إرم نيوز‬‎

استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

المصدر: الأناضول

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

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