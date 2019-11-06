قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
المصدر: الأناضول
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قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
المصدر: الأناضول
قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.