استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.