دبلوماسيون: إيران تحتجز مفتشة في وكالة الطاقة الذرية فترة وجيزة

قال دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، إن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها، ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة غدًا الخميس، تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة ”أمرين متعلقين بالسلامة“ دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وذكر ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة، أن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران.

وأوضح دبلوماسي منهم، أن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.