قلق إسرائيلي من سقوط أسرار ”مقلاع داوود“ بأيدي الروس

ترجح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن صاروخًا اعتراضيًّا تابعًا لنظام ”مقلاع داوود“ الدفاعي، سقط بالأراضي السورية في تموز/ يوليو 2018، تم تسليمه للقوات الروسية، في حين تؤكد التقديرات أن روسيا قامت بدراسة هذا الصاروخ، الأمر الذي على إثره يجري الحديث عن أزمة كبيرة تتعلق بفقدان ثروة من المعلومات يجري تطويرها منذ سنوات بالتعاون مع أمريكا.

وحسب تقرير ”قناة 13“ الإخبارية الإسرائيلية، فقد أصبح بحوزة روسيا جميع المعلومات حول الصاروخ الاعتراضي الذي تبلغ كلفته مليون دولار، ومخصص لاعتراض الصواريخ والمقذوفات متوسطة وبعيدة المدى فضلًا عن الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية.

ويفترض أن تعمل منظومة ”مقلاع داوود“ للدفاع الجوي، التي تنتجها شركة ”رفائيل للأنظمة القتالية المتقدمة“، بالتعاون مع شركة ”رايثيون“ الأمريكية للأنظمة الدفاعية، بشكل متكامل مع نظم دفاعية أخرى، مثل: ”القبة الحديدية“، لاعتراض الصواريخ والمقذوفات قصيرة المدى، ومنظومة ”حيتس“ لاعتراض الصواريخ الباليستية، ضمن منظومة دفاعية متعددة الطبقات، تسعى إسرائيل لتطويرها والتيقن من فاعليتها.

ووفقًا للقناة، فقد سقط الصاروخ الذي يعد فخر التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في أيدي الروس، الذين عكفوا على دراسته وفهم كيفية عمله، مشيرة إلى أن موقعًا إخباريًّأ صينيًّا أكد -أيضًا- وصول الصاروخ للجانب الروسي، مذكرة بأنه كان أخطأ هدفه وسقط دون أن يتضرر في تموز/ يوليو العام 2018 داخل سوريا.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن صاروخين أرض – أرض من طراز SS-21 Tochka““، يحمل كل منهما رأسًا متفجرة تزن 500 كيلوغرام، أطلقا بواسطة الجيش السوري وقتها، وكانا على وشك السقوط في إسرائيل، وصدر قرار باعتراضهما بنظام ”مقلاع داوود“، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية مازالت ترى أن القرار كان صائبًا.

وحلق الصاروخان السوريان لمدة دقيقة ونصف الدقيقة داخل المجال الإسرائيلي، وساد اعتقاد بأنهما سيضربا شمال إسرائيل، لذا تم تشغيل المنظومة التي كشفت الصاروخين بالفعل، وأطلقت صواريخ نظام ”مقلاع داوود“، ويبدو أن أحد هذه الصواريخ سقط في الجانب السوري.