برلماني إيراني: شقيق روحاني متورط بالتزوير لنيل الدكتوراه

كشف عضو لجنة التعليم والبحوث بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، أن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، متورط في تزوير علاماته من أجل التسجيل لدرجة الدكتوراه.

وكان شقيق الرئيس الإيراني أدين أخيرًا بقضايا مرتبطة بالرشوة، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام.

وقال سليمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية، إن لجنة التعليم والبحوث بالبرلمان تحقق منذ نحو 3 سنوات في ملف مخالفات شقيق الرئيس الإيراني، حسين فريدون، فيما يتعلق بشهاداته الجامعية.

وأضاف أن فريدون أعلن مسبقًا عن مخالفات حول ملف تعليمه، من بينها أنه قام برفع معدله 4 درجات ليصبح 17.38 درجة بدلًا من 13.33 درجة وذلك من أجل قبوله في التسجيل لنيل درجة الدكتوراه.

ولفت البرلماني الإيراني إلى أنه ”رغم التعهد الموقع من قبل حسين فريدون بعدم شغله أي منصب بأي مؤسسة أو جهة سواء حكومية أو خاصة، إلا أنه لم يلتزم بهذا التعهد“.

وكشف أنه ”حينما امتنع مساعد الشؤون التعليمية بجامعة شهيد بهشتي عن قبول ملف حسين فريدون غير القانوني، واجه ضغوطًا لقبول ملف شقيق الرئيس“، لافتًا إلى أن ”هذه القضية ستخضع للتحقيق بشكل منفصل“.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحوث ”من بين المخالفات الأخرى في ملف تعليم حسين فريدون هي إرساله رسائل سرية للجامعة، معتبرًا أنه إذا كان قبوله في الدكتوراه قانونيًّا، فلماذا إذن تم إرسال رسائل سرية تخص شقيق رئيس الجمهورية“.

وتحقق السلطات القضائية في إيران أخيرًا مع حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني في تورطه بعدد من القضايا، إذ أصدرت محكمة إيرانية في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حكمًا بسجن فريدون 5 أعوام بتهمة الرشوة، وذلك بعد تخفيف الحكم من 7 أعوام، فيما ألزمه القضاء بدفع مبلغ الرشوة الذي يُقدر بأكثر من 31 مليار تومان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.