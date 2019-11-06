إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي في محطة ”فوردو“

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة ”فوردو“ النووية المقامة تحت الأرض.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال التلفزيون: ”بدأت إيران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

من جهته، قال مسؤول إيراني في منظمة الطاقة الذرية، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في الساعة الثانية عشر من منتصف اليوم بتوقيت طهران، بضخ الغاز داخل أجهزة الطرد المركزي في محطة ”فوردو“ النووية الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، ظهر اليوم، ”سنقوم في الساعة 12 من منتصف اليوم بضخ الغاز داخل أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، وستطول العملية لساعات ليستقر الغاز في الأجهزة قبل أن نبدا التخصيب بنسبة حوالي 4.5% يوم السبت القادم أمام أنظار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأضاف كمالوندي أنه تم اليوم نقل الخزان الذي يبلغ طوله 2800 كيلومتر، والذي يحتوي على حوالي 2000 من سداسي فلوريد اليورانيوم (uf6)، من منشأة نطنز النووية إلى منشأة فردو“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس، أن إيران ستبدأ اليوم الأربعاء بتطبيق الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.