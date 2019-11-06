بينهم مصريان.. الجيش الفلبيني يقتل انتحاريين ويحبط هجومًا في الجنوب

أحبط جنود في جنوب الفلبين عملية قال الجيش اليوم الأربعاء إنها محاولة لتفجير انتحاري في منطقة حضرية، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الهجمات ألقيت مسؤوليتها على جماعة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الجيش إن جنودًا بنقطة تفتيش في جزيرة جولو دخلوا في اشتباك مسلح لفترة وجيزة مع ثلاثة مسلحين، اثنان منهم مصريان، على دراجة نارية أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الجنود قتلوا المهاجمين ووجدوا بحوزتهم سترات ناسفة وسلاحًا ناريًا وقنبلة يدوية وأجهزة تفجير.

وقالت القيادة الإقليمية للقوات المسلحة في بيان إن الهجوم استهدف منطقة حضرية في ”جولو“ عاصمة الجزيرة.

وأضافت أن اثنين من المهاجمين مصريان والثالث فلبيني وأنهم من جماعة ”أبوسياف“ التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية واشتهرت بالقرصنة وخطف أجانب.

وهذه خامس محاولة لتنفيذ تفجير انتحاري في الفلبين في الستة عشر شهرًا الماضية.

ووقعت جميع الهجمات الانتحارية في جزر سولو، معقل جماعة أبي سياف، وأعلنت الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.