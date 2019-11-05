واشنطن: إيران تمارس ”الابتزاز النووي“ عبر استئناف تخصيب اليورانيوم

اتهمت الولايات المتحدة ايران الثلاثاء بممارسة ”الابتزاز النووي“ وتعهدت بتشديد الضغوط عليها، وذلك بعد إعلان إيران استئنافها أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة سابقا في منشأة فردو النووية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ”ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فردو أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي سوى الى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية“.

وأضاف في بيان إن توسع إيران في أنشطة تخصيب اليورانيوم تحديا لالتزاماتها النووية الأساسية ”خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ“، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها ستبدأ في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب.

وقال ”نؤيد تماما اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية ونتطلع لأن تكشف الوكالة عن أي تطورات“.