المبعوث الأمريكي: العقوبات ستجبر إيران على التفاوض

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، إن من دون فرض العقوبات على إيران فإنه لا يمكن جلبها لطاولة المفاوضات، معتبرًأ أن سياسة فرض العقوبات ستجبر طهران على التفاوض.

وأوضح هوك في حديث لموقع ”بلاتز“ الإخباري، إنه ”لن يكون من الممكن التفاوض دون فرض عقوبات على إيران، وجلبها لطاولة المفاوضات“، مضيفًا أن ”الولايات المتحدة نجحت في تحقيق التوازن بين أهدافها الوطنية وأمننا الاقتصادي بنجاح“.

وتابع هوك ”نحن سعداء لأننا تمكنا من تعطيل صادرات النفط الإيرانية ولدينا سوق مستقرة مع إمدادات كافية من النفط“، مشيرًا إلى أن ”الحكومة الأمريكية لن تقبل بتلقي تنازلات من الصين مقابل تخفيف العقوبات على صادرات إيران من النفط الخام“.

وقال ”إن الولايات المتحدة لا تنوي تخفيض العقوبات ضد إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران يعالج مجموعة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن“.

وجدد المبعوث الأمريكي لشؤون إيران عرض قائمة من المطالب لـ 12 على طهران لقبول التفاوض والتي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على إيران، والتي تم الإعلان عن تلك المطالب في مايو 2018، وقال هوك ”المطالب صالحة كما كانت في العام الماضي“.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الاثنين فرض عقوبات على تسعة مسؤولين إيرانيين كبار وكيانًا بينهم مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني.