الشرطة النيجيرية تحرر 259 شخصًا من مركز إسلامي (فيديو)

حررت الشرطة 259 شخصًا من داخل أحد مراكز ”إعادة التأهيل“ جنوب غرب نيجيريا، في إطار حملة المداهمات التي تقوم بها منذ شهر سبتمبر.

وصرح فادي اولوغبينغا، الناطق باسم شرطة ولاية ”اويو“: ”اكتشفنا يوم الاثنين، أن رجالًا ونساء وأطفالًا محتجزين (كرهائن) في مركز لإعادة التأهيل غير قانوني، يسيره مسجد حي أوغوو في مدينة إيبادان“.

وأوضح أن الشرطة تدخلت بسرعة بمجرد توصلها إلى المعلومة من شاب في الـ18 من عمره تمكن من الفرار من المركز.

وأضاف المسؤول أن من بين المحتجزين طفلًا رضيعًا مع والدته، وأن ”البعض منهم كان هناك منذ سنوات ويعاني من مشاكل صحية، ويتلقون حاليًا العلاج الطبي“.

وأشار استنادًا إلى تصريحات المحتجزين، أنهم كانوا يتناولون الطعام مرة كل 3 أيام وأحيانًا أقل.

وألقت الشرطة القبض على صاحب المنزل و8 أشخاص آخرين، ولا يزال التحقيق جاريًا للتوصل إلى مزيد من المعلومات، حسب نفس المصدر.

وتمكنت الشرطة النيجيرية في الأسابيع الماضية من تحرير 15 شخصًا آخرين، كانوا مكبلين بالسلاسل في مكان مخصص للصلاة بمدينة لاغوس في إطار حملتها ضد منازل إعادة التأهيل الإسلامي التي انتشرت في البلاد في السنوات الأخيرة.

ويعيش البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، حالة من الفقر والغياب الملحوظ للمصالح العمومية، إضافة إلى ارتفاع تعاطي المخدرات وغياب مراكز متخصصة، ما يدفع العائلات لتسجيل أبنائها في مراكز إعادة التأهيل الإسلامي غير الرسمية.