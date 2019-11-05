إخلاء مقر النيابة العامة في بروكسل بسبب ظرفين مشبوهين (صور)

أخلت كوادر الوقاية المدنية في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، مقر النيابة العامة الموجود بشارع ”كاتر برا“ في العاصمة بروكسل، بعد وصول ظرفين مشبوهين إلى النيابة العامة.

وقال ستيفان لاغاس الناطق الرسمي باسم المؤسسة القضائية خلال تصريح للصحافة:“وصل ظرفان مشبوهان، صباح اليوم الثلاثاء، وهناك تحقيق جارٍ لمعرفة مصدرهما“، وبقيت كوادر الوقاية المدنية بعين المكان، حتى بعد عودة الموظفين إلى مكاتبهم.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة فقط، إذ قامت السلطات، يوم أمس الإثنين، بإخلاء مقر قصر العدالة بـ“الكامل“، بعد توقيف كل الجلسات، بسبب طردين مشبوهين عُثر عليهما بموقف السيارات، وتبين لاحقًا أنهما لا يشكلان أية خطورة.

وتعيش كل من فرنسا وبلجيكا حالة من ”القلق الأمني“، جراء توقعات بحدوث هجمات إرهابية انتقامية، وذلك بعد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم ”داعش“ الإرهابي أبو بكر البغدادي.