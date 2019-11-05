بريطانيا: تقليص إيران لالتزاماتها النووية تهديد لأمننا القومي‎

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديدًا للأمن القومي للمملكة المتحدة.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الإثنين، تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

واعتبر راب أن ”أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديدًا لأمننا القومي“.

وأضاف: ”نريد إيجاد سبيل للمضي قدمًا عبر حوار دولي بنّاء، لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة“.